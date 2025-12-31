Andrea Delogu sul rapporto con Nikita Perotti | Non stiamo insieme perché lui…

Andrea Delogu ha chiarito il suo rapporto con Nikita Perotti, spiegando che non stanno insieme perché hanno deciso di mantenere un’amicizia sincera. La loro complicità a Ballando con le stelle è stata spesso oggetto di discussione, ma entrambi hanno ribadito il loro ruolo di amici. Un chiarimento che sottolinea l’importanza di una relazione basata su rispetto e stima reciproca.

Andrea Delogu torna a parlare del legame speciale con Nikita Perotti e svela perché sono solo amici. Si continua a parlare del rapporto nato tra Andrea Delogu e Nikita Perotti a Ballando con le stelle, la loro complicità non è mai passata inosservata e sono in molti a credere che potrebbe scattare la scintilla tra loro. Più volte l’ex concorrente del programma di Milly Carlucci ha detto che sono solo amici, al ballerina ha dedicato parole speciali e piene d’affetto. Insieme hanno affrontato un bellissimo percorso e spera che continueranno a far parte l’uno della vita dell’altra per sempre. Nikita Perotti e Andrea Delogu (Screen Raiplay) Qualche giorno fa Andrea Delogu e Nikita Perotti hanno fatto una diretta sui social, lei rivolgendosi ai loro fan ha detto: “Io volevo ringraziare tutte le estimatrici e gli estimatori della nostra coppia perché stanno facendo degli edit dove io mi sto innamorando di noi”. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com © Bollicinevip.com - Andrea Delogu sul rapporto con Nikita Perotti: “Non stiamo insieme perché lui…” Leggi anche: Andrea Delogu: «Perché io e Nikita Perotti non stiamo insieme? Perché lui ha 21 anni» Leggi anche: Andrea Delogu parla del suo rapporto con il maestro di Ballando, Nikita Perotti: «No, non stiamo insieme. Ci siamo trovate come anime» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Andrea Delogu e il rapporto con Nikita Perotti, maestro di Ballando con le stelle: «Non stiamo insieme ma il nostro legame non finirà»; Andrea Delogu e il rapporto con Nikita Perotti: Siamo solo amici, il problema è la sua età; E' come Stefano De Martino, Andrea Delogu incorona Nikita Perotti a La volta buona; Ballando con le stelle, Andrea Delogu e Nikita confermano finalmente il loro rapporto in diretta: È un bel bocconcino. Andrea Delogu e Nikita Perotti dopo Ballando con le Stelle: la verità sul loro rapporto - Andrea Delogu e Nikita Perotti vincono la 20esima edizione di Ballando con le Stelle. mondotv24.it

Andrea Delogu: “Nikita Perotti a Ballando mi ha conquistata, ha un suo vissuto”/ “Sanremo 2026? Ecco verità” - Andrea Delogu: "Nikita Perotti a Ballando mi ha conquistata con la sua gentilezza. ilsussidiario.net

Andrea Delogu: «Perché io e Nikita Perotti non stiamo insieme? Perché lui ha 21 anni» - In una diretta Instagram la conduttrice ribadisce la natura del suo rapporto con il ballerino, che rimane una profonda amicizia ... vanityfair.it

Andrea Delogu si espone su Nikita Perotti “Non stiamo insieme Siamo amici”

Andrea Delogu torna a parlare del suo rapporto con Nikita Perotti - facebook.com facebook

Andrea Delogu io ti denuncio alla polizia dei pazzi ma COME TI PERMETTI COME TI PERMETTI DI ATTACCARCI TUTTE IN QUESTO MODO ma soprattutto a non volerti svegliare così ogni giorNO #BallandoConLeStelle #Delotti x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.