Ancora fiamme in via Gestri Altri due furgoni bruciati

Nella notte di lunedì, in via Gestri, si sono verificati nuovi incendi che hanno interessato due furgoni parcheggiati tra un’officina meccanica gestita da proprietari cinesi e un capannone. L’incendio si è sviluppato intorno alle 23, causando danni ai veicoli e preoccupazione tra i residenti della zona. Le autorità stanno indagando sulle cause di quanto accaduto.

Nuova notte di fiamme in via Gestri. Lunedì attorno alle 23 sono bruciati due furgoni parcheggiati tra l'officina meccanica, di proprietà cinese, e un capannone. Si tratterebbe di incendi dolosi. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri che stanno indagando. Proprio nella stessa strada, all'interno dell'officina cinese, il 7 dicembre altri due furgoni erano stati bruciati. In quel caso, un video che il giorno successivo al rogo circolava sui vari social network, in particolare sul profilo Instagram di "Welcome to Prato", mostrava un uomo che si avvicina a un furgone, guarda dentro e prova ad aprire la portiera.

