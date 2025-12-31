Ancora falsi messaggi dall' Asl di Novara | come funziona la truffa

Recentemente, alcuni cittadini di Novara hanno ricevuto falsi messaggi dall'Asl o dal Cup, invitandoli a richiamare un numero per una comunicazione importante. Si tratta di una truffa che sfrutta l'autenticità delle comunicazioni ufficiali per ingannare gli utenti. È importante prestare attenzione e verificare sempre la fonte prima di rispondere o fornire dati personali. Ecco come riconoscere e difendersi da questa tipologia di tentativi fraudolenti.

Ancora falsi messaggi dall'Asl di Novara.Negli ultimi giorni a numerosi cittadini novaresi sono arrivati sms dall'Asl o dal Cup (centro unico prenotazioni) che dicevano che era necessario richiamare un numero per un'importante comunicazione. Nulla di più falso: si tratta di una truffa, un. 🔗 Leggi su Novaratoday.it Leggi anche: Falsi messaggi dell'Asl di Novara: attenzione alla truffa Leggi anche: Falsi messaggi dell'Asl di Novara: attenzione alla truffa La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Falsi sms a nome della Asl inviati attraverso numeri a sovrapprezzo, sono truffe; “Contatti con urgenza il Cup”: sul cellulare falsi messaggi della Asl per truffare gli utenti; Falsi SMS: l’Asl Toscana sud est mette in guardia da possibili truffe telefoniche; La nuova truffa delle false richieste di pagamento: l'allerta della polizia postale. Falsi sms a nome della Asl inviati attraverso numeri a sovrapprezzo, sono truffe - L'ennesima segnalazione di una truffa telefonica arriva dalla Asl di Teramo, che, segnalando diversi casi di cittadini contattati attraverso messaggi sms sul telefonino, ribadisce che l'Ufficio relazi ... ansa.it Truffa in agguato nei falsi Sms della Asl - PROVINCE DI AREZZO, GROSSETO e SIENA: Un messaggino dal sedicente Cup, ma con acronimo errato, invita a chiamare un numero estraneo all'azienda sanitaria che mette in guardia gli utenti ... toscanamedianews.it

“Chiami il cup per importanti comunicazioni” ma attenti, è una truffa - Alcuni cittadini hanno chiesto delucidazioni su un messaggio ... radiogold.it

Enna. Attenzione alle truffe: l'ASP di Enna smaschera i messaggi falsi che ingannano i cittadini LEGGI L'ARTICOLO NEL PRIMO COMMENTO... #RadioLuce #NewsUpdate #news #truffeaglianziani #AspEnna - facebook.com facebook

Enna, truffe con falsi messaggi sanitari: l’ASP mette in guardia i cittadini x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.