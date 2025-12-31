Ancona che blinda Piazza Cavour fortino per la Michielin | divieti e multe in agguato

Ancona si prepara ai festeggiamenti di Capodanno con misure di sicurezza rafforzate in piazza Cavour, che diventa un'area sotto stretto controllo. Sono previsti divieti e verifiche per garantire l’ordine durante il concerto di Francesca Michielin e gli eventi serali. La città invita i partecipanti a rispettare le norme per un festeggiamento sicuro e senza inconvenienti.

Il Capodanno è servito: appuntamento stasera in piazza Cavour con il concerto di Francesca Michielin e con i dj Elion, prima, e Nicola Pigini, dopo, per salutare il 2025 e brindare all'arrivo del 2026. Ma Ancona che brinda è anche Ancona che si blinda. Festa sì, ma sotto stretta sorveglianza. Le misure di sicurezza per questa notte sono senza precedenti. C'è un'ordinanza che detta legge su viabilità e accessi. Il motivo? Il ministero stavolta ha alzato l'asticella. Ai Comuni che fanno concerti in piazza è stato richiesto uno sforzo enorme, molto più elevato del solito. Vale per tutta Italia, e Ancona non fa eccezione.

Ancona, è il giorno dello show: in piazza Cavour Michielin reginetta - Il centro storico sarà blindato e il piano della viabilità è già stato predisposto. corriereadriatico.it

Francesca Michielin, Nicola Pigini e Dj Elion: ed è "Ancona che brinda". Attese 10mila persone - Angelo Eliantonio: «Alberghi pieni e attività del centro aperte. anconatoday.it

