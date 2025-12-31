Anche l’imprenditore occulto rischia il fallimento insieme al prestanome

L’imprenditore occulto gestisce un’azienda attraverso un prestanome, assumendo ruoli di responsabilità senza apparire pubblicamente. Questa strategia può nascondere rischi legati alla gestione finanziaria e legale, mettendo a rischio anche il successo dell’impresa. Comprendere i limiti e le implicazioni di questa forma di controllo è fondamentale per evitare conseguenze negative e garantire una gestione trasparente e corretta dell’attività.

Finanza e dirige l'impresa, ma non appare mai in prima persona. È l' imprenditore occulto, agisce attraverso un prestanome che, almeno sulla carta, prende le decisioni operative per conto suo. A differenza di quanto si possa credere questa figura risponde delle obbligazioni dell'impresa con responsabilità illimitata, tanto da venir coinvolta nella liquidazione giudiziale nel caso in cui l'azienda dovesse trovarsi nei guai da un punto di vista economico. L'imprenditore occulto rischia la galera nel caso in cui si dovesse aprire un procedimento per bancarotta fraudolenta. Nascondersi dietro un prestanome non è sufficiente per salvarsi da eventuali problemi.

