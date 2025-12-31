Analisi su un pigiama rosso e la caccia al cellulare di Aurora Livoli | l’ultima telefonata è del 26 novembre

Un'analisi approfondita sui pantaloni di un pigiama rosso rinvenuti accanto al corpo di Aurora Livoli, con particolare attenzione alla sua ultima telefonata del 26 novembre. Le indagini mirano a verificare la presenza di eventuali tracce e a recuperare il cellulare, elemento chiave per ricostruire le ultime ore prima del decesso. La scena e gli elementi trovati sono al centro delle verifiche in corso per chiarire le circostanze dell’accaduto.

Accertamenti sui i pantaloni di un pigiama rosso trovati accanto al cadavere e gli accertamenti per recuperare il cellullare. Proseguono le indagini sulla morte della 19enne Aurora Livoli, ritrovata lunedì mattina nel cortile di un condominio in via privata Paolo Paruta, a Milano. Gli investigatori stanno concentrando anche su questo particolare, cercando di stabilire se il pigiama appartenga effettivamente alla ragazza e se possa essere utile per ricostruire gli ultimi momenti della sua vita. Il caso resta avvolto nel mistero, ma alcuni elementi chiave stanno emergendo. La priorità per i carabinieri, coordinati dal pm Antonio Pansa, è ora localizzare il cellulare di Aurora, il cui ultimo contatto telefonico risale al 26 novembre, quando aveva rassicurato i genitori dicendo di stare bene e di non avere intenzione di tornare a casa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

