Anagni Bonì Bonanno concerto de I Trillanti

Il 2 gennaio alle ore 18:00, presso Casa Barnekow a Anagni, I Trillanti terranno il concerto di Bonì Bonanno. Un evento semplice e conviviale dedicato a dare il benvenuto al nuovo anno, offrendo un momento di ascolto e condivisione in un’atmosfera tranquilla. Un’occasione per iniziare il 2026 con serenità e buon auspicio, in compagnia di buona musica e amici.

