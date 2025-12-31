Anagni Bonì Bonanno concerto de I Trillanti
Il 2 gennaio alle ore 18:00, presso Casa Barnekow a Anagni, I Trillanti terranno il concerto di Bonì Bonanno. Un evento semplice e conviviale dedicato a dare il benvenuto al nuovo anno, offrendo un momento di ascolto e condivisione in un’atmosfera tranquilla. Un’occasione per iniziare il 2026 con serenità e buon auspicio, in compagnia di buona musica e amici.
Appuntamento a Casa Barnekow Venerdì 2 gennaio, alle ore 18:00, per una Festa di Buon Auspicio per questo 2026 che ci aspetta.Con lo straordinario ensemble di musica popolare I TRILLANTI, "BONI' BONANNO - IL CANTO DEL BUON AUSPICIO", un viaggio fra i canti popolari (e anche un pochino. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Leggi anche: ’Na nottata stramba a Cortona: spariti i chiodi boni dal portone de Palazzo Casali
Leggi anche: Alessandra De Pascalis in scena al Teatro Boni di Acquapendente con "Mi vedo co uno"
Luigi Colacicchi, la città di Anagni celebra il 125° anniversario - Domani, domenica 6 luglio, la città di Anagni celebra il 125° anniversario della nascita di Luigi Colacicchi, con un convegno e un concerto dedicati al grande compositore, direttore di coro ed ... ciociariaoggi.it
Anagni, è la notte di Massimo Ranieri: grande attesa per il concerto - Grande attesa per il concerto di Massimo Ranieri e per la 28esima edizione del festival del teatro medievale e rinascimentale che ... ciociariaoggi.it
Siete tutti invitati all'ultimo concerto del 2025! Il canto di Bonì Bonanno a FROSINONE! TEATRO Vittoria @teatrovittoriafrosinone Ingresso 10€ - ( comprende anche un nostro disco) Ore 21:00 Il nostro TOUR continuerà nel 2026: - 2 Gennaio ANAGNI @casa_b - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.