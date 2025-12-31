Anagni Bonì Bonanno concerto de I Trillanti

Il 2 gennaio alle ore 18:00, presso Casa Barnekow a Anagni, I Trillanti terranno il concerto di Bonì Bonanno. Un evento semplice e conviviale dedicato a dare il benvenuto al nuovo anno, offrendo un momento di ascolto e condivisione in un’atmosfera tranquilla. Un’occasione per iniziare il 2026 con serenità e buon auspicio, in compagnia di buona musica e amici.

Appuntamento a Casa Barnekow Venerdì 2 gennaio, alle ore 18:00, per una Festa di Buon Auspicio per questo 2026 che ci aspetta.Con lo straordinario ensemble di musica popolare I TRILLANTI, "BONI' BONANNO - IL CANTO DEL BUON AUSPICIO", un viaggio fra i canti popolari (e anche un pochino. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

