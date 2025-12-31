amuchina e infasil passano da angelini pharma a fater

Amuchina e Infasil, marchi noti nel settore della cura personale e dell’igiene, sono passati da Angelini Pharma a Fater, la joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble. Questa transizione segna un aggiornamento nella gestione di questi prodotti, mantenendo l’attenzione sulla qualità e sulla sicurezza. La collaborazione continuerà a focalizzarsi sull’offerta di soluzioni affidabili per la cura quotidiana dei consumatori italiani.

I due celebri marchi , joint venture paritetica tra Angelini Industries e Procter & Gamble. L’accordo per il trasferimento del ramo d’azienda comprensivo dei due marchi diventerà effettivo il 1 gennaio 2026. L’operazione rientra nella strategia di sviluppo globale di Angelini Pharma, che punta al rafforzamento del consumer healthcare e degli investimenti in specialty care, con particolare attenzione al settore della brain health. Un trasferimento che, al contempo, “offrirà ai due brand nuove opportunità di crescita, grazie alla forte coerenza con il modello operativo e al solido posizionamento di Fater nel mercato consumer”, si legge nel comunicato che annuncia l’iniziativa. 🔗 Leggi su Lapresse.it

