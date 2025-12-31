Amorim rifiuta di incolpare le assenze per il pareggio

Il Manchester United ha registrato un pareggio in casa, senza attribuire colpe alle assenze dei giocatori. La squadra mantiene un atteggiamento sobrio e concentrato, sottolineando l’importanza di analizzare le prestazioni senza ricorrere a scuse. Questa posizione riflette un approccio professionale, puntando sulla continuità e l’impegno, indipendentemente dalle circostanze. La notizia, riportata da 101greatgoals, evidenzia ancora una volta le sfide del club nel rispetto delle aspettative.

2025-12-31 01:25:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Il Manchester United ha commesso un errore ancora una volta in casa. Ruben Amorim non ha trovato scuse per l'ultima prestazione deludente del Manchester United all'Old Trafford, che è stato incredibilmente costretto a pareggiare 1-1 dai Wolves senza vittorie. Lo United ha perso un'evidente occasione per entrare tra le prime quattro della Premier League contro una squadra che aveva battuto 4-1 fuori casa all'inizio di questo mese. Joshua Zirkzee sembrava avere lo United sulla buona strada per la vittoria con il suo gol di apertura al 27?, ma il colpo di testa di Ladislav Krejci ha fatto guadagnare ai Wolves solo il terzo punto della stagione.

