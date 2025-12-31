Amom licenziamento per 70 operai Fiom Cgil | Disprezzo dell' azienda per la comunità
L'annuncio del licenziamento di 70 operai da parte di Amom ha suscitato preoccupazione nella comunità locale. La Fiom Cgil ha evidenziato un atteggiamento di disprezzo da parte dell’azienda nei confronti dei lavoratori e del territorio. Il sindaco di Civitella in Val di Chiana, Andrea Tavarnesi, ha espresso la volontà del Comune di intervenire, sottolineando l'importanza di tutelare l’occupazione e mantenere il dialogo con le parti coinvolte.
Ieri la presa di posizione del sindaco di Civitella in Val di Chiana, Andrea Tavarnesi: “Il Comune non starà a guardare” ha dichiarato. Oggi l'intervento di Gianni Rialti, dirigente Fiom Cgil: “Dalla Svizzera il peggior messaggio di auguri che potesse arrivare”.Sul tavolo c'è la situazione. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
