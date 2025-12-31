Amom licenziamento per 70 operai Fiom Cgil | Disprezzo dell' azienda per la comunità

L'annuncio del licenziamento di 70 operai da parte di Amom ha suscitato preoccupazione nella comunità locale. La Fiom Cgil ha evidenziato un atteggiamento di disprezzo da parte dell’azienda nei confronti dei lavoratori e del territorio. Il sindaco di Civitella in Val di Chiana, Andrea Tavarnesi, ha espresso la volontà del Comune di intervenire, sottolineando l'importanza di tutelare l’occupazione e mantenere il dialogo con le parti coinvolte.

Licenziamento collettivo lascia a casa 70 lavoratori - CIVITELLA IN VAL DI CHIANA: La doccia fredda ha colpito i dipendenti dell'azienda che produce articoli di bigiotteria alla vigilia del Capodanno. toscanamedianews.it

Civitella, l'azienda di bigiotteria Amom licenzia 70 lavoratori - Da mesi i dipendenti erano in lotta per difendere il loro posto, con scioperi e presidi davanti alla fabbrica. corrierefiorentino.corriere.it

Cessazione dell’attività e licenziamento collettivo dei 70 operai #cgilaarezzo #amom #fiomcgilarezzo - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.