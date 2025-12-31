Ammanchi nelle casse dell’Ordine degli avvocati di Catanzaro | verifiche su otto conti correnti

L'Ordine degli avvocati di Catanzaro sta conducendo verifiche su otto conti correnti a seguito di ammanchi nelle proprie casse. Il consiglio si impegna a fare chiarezza sulle cause e a tutelare la credibilità dell’ente, lavorando per ricostruire la fiducia tra i professionisti e garantire trasparenza nelle eventuali responsabilità interne ed esterne.

«Questo consiglio è la prima vittima, faremo tutto il possibile per ristabilire l'unità dell'avvocatura e per tutelare la credibilità del foro catanzarese iniziando a fare piena chiarezza sulle eventuali responsabilità interne ma anche esterne all'ordine». Il giorno dopo l'affollata e animata assemblea tenutasi nell'aula magna della Corte d'Appello, la presidente del Coa di Catanzaro, Vincenza.

