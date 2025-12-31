Amikette nasce dall’eredità di una nonna che ha tramandato passione per l’artigianato, unita all’abilità di uno zio orafo. Cresciuta a Porto Sant’Elpidio, Beatrice Spagnolini ha fatto della creatività una professione, diventando un volto conosciuto nei mercatini locali. La nostra famiglia di artigiani si impegna a portare la tradizione e la cura dei dettagli in ogni nostro prodotto, offrendo oggetti autentici e di qualità.

Una nonna che ricama e crea, uno zio orafo, l’arte a portata di mano. E’ il contesto in cui è cresciuta Beatrice Spagnolini, nata a Porto Sant’Elpidio e ormai volto noto e sorridente in tutti i mercatini artigianali del territorio. Beatrice ha trovato un complice in Leonardo Tiburzi, coppia sul lavoro e nella vita, insieme portano oggetti unici, ciondoli, collane e anelli, oggetti unici, fatti a mano, personalizzati, con il marchio Le Amikette: "Tutto è cominciato giocando con mia nonna che oggi ha 94 anni – racconta Beatrice – ho sempre provato a mettere insieme oggetti, piccole scritte, smalti, perline, cordoncini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ilrestodelcarlino.it - "Amikette è nato grazie a mia nonna"

