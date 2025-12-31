Ambrosino verso l’addio | Venezia in pole Napoli valuta

Giuseppe Ambrosino sembra prossimo a lasciare Napoli, con Venezia in prima posizione tra le possibili destinazioni. La società partenopea sta valutando le opzioni disponibili, mentre il futuro del giovane attaccante si definisce in una fase di mercato ancora aperta. La decisione finale potrebbe influenzare significativamente il percorso professionale del calciatore e le strategie della squadra.

Il prossimo capitolo della stagione di Giuseppe Ambrosino sembra destinato a svilupparsi lontano da Napoli. Il club . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

