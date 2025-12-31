Ambrogio l' oca cignoide del laghetto salvato dai park angels e che tra poco tornerà nei Giardini Reali

Ambrogio, l'oca cignoide del laghetto, è stato salvato dai Park Angels e presto tornerà nei Giardini Reali. La loro attenzione quotidiana e la conoscenza approfondita della zona hanno garantito il suo benessere. Grazie alla sensibilità e alla professionalità di questi operatori, Ambrogio può continuare a vivere in sicurezza nel suo habitat naturale.

Solo grazie alla grande sensibilità e professionalità dei park angels che ogni giorno monitorano la zona e conoscono tutti gli animali che vivono Ambrogio è sano e salvo. E tra poco potrà ritornare nella sua "casa". Una storia a lieto fine quella che arriva dai Giardini Reali del Parco di Monza.

Monza, 31 dicembre 205 – Ambrogio è un'oca cignoide che "risiede" al laghetto dei Giardini Reali di Monza.

