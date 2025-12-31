Ambiente nel Ferrarese prosegue l' installazione degli ecomoduli E chiude l' ecostop

Nel territorio di Cento, nel Ferrarese, prosegue l’installazione degli ecomoduli, strumenti utili per la raccolta differenziata e il miglioramento della gestione dei rifiuti. Contestualmente, a partire dal 2026, verrà chiusa l’attività dell’Ecostop, in linea con le strategie di innovazione ambientale e sostenibilità adottate dalla regione. Questa transizione mira a ottimizzare i sistemi di raccolta e a promuovere pratiche più efficaci e rispettose dell’ambiente.

