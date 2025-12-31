Ambiente nel Ferrarese prosegue l' installazione degli ecomoduli E chiude l' ecostop
Nel territorio di Cento, nel Ferrarese, prosegue l’installazione degli ecomoduli, strumenti utili per la raccolta differenziata e il miglioramento della gestione dei rifiuti. Contestualmente, a partire dal 2026, verrà chiusa l’attività dell’Ecostop, in linea con le strategie di innovazione ambientale e sostenibilità adottate dalla regione. Questa transizione mira a ottimizzare i sistemi di raccolta e a promuovere pratiche più efficaci e rispettose dell’ambiente.
A partire dal 2026, contestualmente all’arrivo dei nuovi ecomoduli, cesserà l’attività dell’Ecostop sul territorio di Cento. Per agevolare i cittadini nella gestione dei rifiuti, oltre al Centro di raccolta di via Malamini, aperto tutti i giorni dal lunedì al sabato, sarà possibile conferire. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Leggi anche: Prosegue l’installazione delle luminarie natalizie in città: avanti con via Manzoni e Bari vecchia
Leggi anche: Pelago, prosegue l’installazione di contenitori digitali. Dal 1 gennaio in vigore la Taric
Ambiente, nel Ferrarese prosegue l'installazione degli ecomoduli. E chiude l'ecostop x.com
Voglia di ottima CARNE e PESCE ALLA BRACE e di CUCINA CASARECCIA in un AMBIENTE BELLO con PERSONALE SEMPRE GENTILE Ti aspettiamo al ristorante-braceria Grill Park Ferrara, aperto tutto l'anno. Guarda il MENU’ ALLA CARTA: http://b - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.