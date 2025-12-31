Ambientalisti trovano rifiuti e discariche sui Tifatini | FOTO

Il 31 dicembre, sui crinali dei Tifatini, cittadini e ambientalisti hanno partecipato all’iniziativa “Petardi Naturali”, seminando ghiande di leccio, roverella e cerro. L’evento ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare sulla tutela ambientale, evidenziando la presenza di rifiuti e discariche nella zona. Un gesto simbolico per iniziare il 2026 con un impegno concreto a favore della natura e della salvaguardia del territorio.

Un gesto simbolico e concreto per iniziare il 2026 nel segno della natura. Questa mattina (31 dicembre), sui crinali dei Tifatini, cittadini e attivisti hanno partecipato all'iniziativa denominata "Petardi Naturali", seminando ghiande di leccio, roverella e cerro per promuovere la tutela.

