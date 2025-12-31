Amarsi Ancora il documentario ufficiale della promozione in Serie B dell' US Avellino arriva nei cinema irpini
Dopo la partecipata ed emozionante anteprima del 23 dicembre al Cine Teatro Partenio, “Amarsi Ancora” è pronto a raggiungere il grande pubblico delle sale cinematografiche.Il film documentarioIl film, prodotto da Great White - Films in collaborazione con U.S. Avellino 1912 e distribuito da Pathos. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Recensione onesta di “Amarsi Ancora”, il docufilm sulla promozione dell'Avellino (no spoiler).
LabTv. . Presentato al cinema teatro Partenio il docufilm “ Amarsi ancora” dedicato alla promozione dei lupi in serie B - facebook.com facebook
