Amarsi Ancora il documentario ufficiale della promozione in Serie B dell' US Avellino arriva nei cinema irpini

Da avellinotoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la partecipata ed emozionante anteprima del 23 dicembre al Cine Teatro Partenio, “Amarsi Ancora” è pronto a raggiungere il grande pubblico delle sale cinematografiche.Il film documentarioIl film, prodotto da Great White - Films in collaborazione con U.S. Avellino 1912 e distribuito da Pathos. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

amarsi ancora il documentario ufficiale della promozione in serie b dell us avellino arriva nei cinema irpini

© Avellinotoday.it - "Amarsi Ancora", il documentario ufficiale della promozione in Serie B dell'U.S. Avellino arriva nei cinema irpini

Leggi anche: Il miracolo italiano prosegue, arriva la super-promozione dell’agenzia di rating Dbrs Morningstar. Siamo in serie A

Leggi anche: Elvira Notari. Oltre il silenzio: arriva al cinema un importante documentario sulla prima donna regista italiana

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Recensione onesta di “Amarsi Ancora”, il docufilm sulla promozione dell'Avellino (no spoiler).

Angelo D'Agostino: A Bari per vincere. Arbitri? Domani chiamerò il presidente della Lega Serie B

Video Angelo D'Agostino: A Bari per vincere. Arbitri? Domani chiamerò il presidente della Lega Serie B

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.