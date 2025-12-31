Alvaro Morata e Alice Campello si ignorano nel bilancio di fine anno | 2025 duro a livello personale e lavorativo

Alvaro Morata e Alice Campello hanno condiviso sui social un bilancio del 2025, evidenziando le difficoltà affrontate a livello personale e lavorativo. La loro riflessione si concentra sulle sfide incontrate nell’anno appena concluso, offrendo uno sguardo sincero sulla loro esperienza. Entrambi hanno sottolineato come il 2025 sia stato un anno complesso, segnato da momenti di difficoltà e riflessione.

Alvaro Morata e Alice Campello hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram un bilancio del 2025. Entrambi hanno parlato di un anno per certi versi difficile. Nessuno dei due ha fatto riferimento all'altro. Intanto si rincorrono le voci di crisi. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Alice Campello e Alvaro Morata si sono lasciati di nuovo? “Lui vuole separarsi”, l’indiscrezione Leggi anche: Alice Campello e Alvaro Morata: Si parlava di presunta crisi, ecco cosa hanno detto i due La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Campello- Morata e il ping pong infinito: dopo le voci di separazione, paparazzati di nuovo insieme a Milano. Ma Alice non porta più la fede; Álvaro Morata e Alice Campello di nuovo insieme: le prime foto dopo l'ultima crisi; Morata-Campello, peggiora la crisi? L'ultimo post di Alice fa discutere; Morata e Alice Campello, il Natale del silenzio. Ma quel gesto fa rumore. Alvaro Morata: «Un anno duro, ma ho imparato a vivere con più verità». Il pensiero per i figli (e non per Alice Campiello), poi cancella il post - Non è stato un anno facile per Alvaro Morata che ha dovuto affrontare momenti di crisi sia sul campo di gioco che fuori, nella vita personale, dopo la separazione di Alice Campello. msn.com

Alice Campello torna in Spagna e mostra il suo maestoso soggiorno. C'è ancora speranza con Morata - L'influencer italiana è di nuovo a Madrid per trascorrere il Capodanno con la sua famiglia, mentre si susseguono le voci di crisi con il calciatore spagnolo ... corrieredellosport.it

Morata e Alice Campello, il Natale del silenzio. Ma quel gesto fa rumore - Niente foto di Natale, silenzi social e dettagli che non passano inosservati: tra Morata e Campello l’atmosfera è sospesa e le domande aumentano ... corrieredellosport.it

Alvaro Morata e Alice Campello, nuova rottura «C’è una terza persona, ma non c’è stata infedeltà» - facebook.com facebook

Tegola #Como: lungo stop per Alvaro #Morata a causa della lesione di alto grado al muscolo adduttore della coscia sinistra. Tornerà in campo a marzo x.com

