Altro regalo dei giudici | l’imam resta qui

In un nuovo episodio che riguarda il dibattito sulla sicurezza e il controllo dell’immigrazione, i giudici hanno deciso di mantenere in Italia Shahin, imam che aveva espresso commenti positivi sugli eventi del 7 ottobre. Nonostante il decreto di espulsione emanato dal Viminale, la magistratura ha ritenuto di non procedere alla sua espulsione, evidenziando una decisione importante nel contesto delle politiche di sicurezza e libertà individuali.

