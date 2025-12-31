Altro regalo dei giudici | l’imam resta qui
In un nuovo episodio che riguarda il dibattito sulla sicurezza e il controllo dell’immigrazione, i giudici hanno deciso di mantenere in Italia Shahin, imam che aveva espresso commenti positivi sugli eventi del 7 ottobre. Nonostante il decreto di espulsione emanato dal Viminale, la magistratura ha ritenuto di non procedere alla sua espulsione, evidenziando una decisione importante nel contesto delle politiche di sicurezza e libertà individuali.
Nuova sberla dei giudici al governo. Shahin, che elogiava le stragi del 7 ottobre, resterà in Italia malgrado il decreto di espulsione del Viminale. La Corte di Caltanissetta si appella alla richiesta d'asilo del predicatore, coinvolto nello scandalo dei fondi ad Hamas.. Mohammad Hannoun rilascia solo dichiarazioni spontanee. Sandro Gozi: Schlein chiarisca i suoi legami.. Lo speciale contiene due articoli..
Un altro bel regalo del governo Meloni agli italiani. Vergogna! - facebook.com facebook
Altro giro altro regalo #gpavisfo x.com
