Altro che overtourism | Palermo perde milioni e la stagione turistica resta senza governo

Palermo affronta una fase complessa per il settore turistico, con perdite economiche significative e una stagione ancora incerte. Mentre si parla di overtourism, i dati evidenziano una realtà diversa rispetto alle narrative ufficiali dell’amministrazione. La mancanza di una governance stabile contribuisce a questa situazione, ostacolando il pieno sviluppo del turismo e il rilancio della città.

“Altro che overtourism. I numeri raccontano una realtà ben diversa dalla narrazione autocelebrativa dell’Amministrazione Lagalla. Nel 2024, nelle strutture alberghiere ed extralberghiere di Palermo e provincia, sono stati registrati quasi 9,5 milioni di posti letto invenduti, a fronte di 4.283. 🔗 Leggi su Palermotoday.itImmagine generica

