Alta Velocità approvato l' Odg per la stazione a Soragna De Vanna | E' incomprensibile da anni lavoriamo per la fermata alle Fiere
È stato approvato dall'Odg della Camera dei Deputati l'ordine del giorno per la realizzazione di una fermata dell'Alta Velocità a Soragna. La proposta, avanzata dalla deputata Gaetana Russo di Fratelli d'Italia, ha suscitato discussioni, in particolare rispetto alle precedenti richieste di un intervento nelle Fiere, ritenute finora insufficienti. La decisione evidenzia l'importanza di sviluppare infrastrutture ferroviarie nella zona, suscitando reazioni contrastanti tra le parti coinvolte.
Una fermata dell'Alta Velocità a Soragna? Polemiche di fine anno per l'ordine del giorno, proposto dalla deputata di Fratelli d'Italia Gaetana Russo e approvato dalla Camera dei Deputati. "L’ordine del giorno dell’onorevole Gaetana Russo (FdI) per lo studio di fattibilità di una fermata AV a. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Alta Velocità, approvato l'Odg per la stazione a Soragna. De Vanna: "Sbagliato e incomprensibile, da anni lavoriamo per la fermata alle Fiere" - Il segretario del Pd di Parma: "Il centrodestra ci dica se ha cambiato idea: noi speriamo di no" Una fermata dell'Alta Velocità a Soragna? parmatoday.it
