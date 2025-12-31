Alta Valtaro e Valceno la valle delle donne

Situata tra l’Alta Valtaro e il Valceno, Borgotaro rappresenta un punto di riferimento per chi desidera riscoprire tradizioni agricole e un ambiente autentico. Questa valle, nota come “la valle delle donne”, accoglie chi sceglie di vivere in armonia con la natura, dedicandosi alla cucina biologica e all’agricoltura sostenibile. La storia di Laura testimonia il legame profondo tra le persone e il territorio, in un contesto di autenticità e rispetto ambientale.

Laura è scappata dal centro di Milano per dedicare la sua nuova vita alla cucina e all'agricoltura biologica in Alta Valtaro e Valceno, a Borgotaro, centro dell'Appennino Tosco-Ligure-Emiliano. Simona ha creato un angolo di Mongolia in una zona remota dell'Oasi WWF dei Ghirardi. Chiara, da Varese.

