Alta tecnologia e lavoro di squadra per curare malattie cardiache

L’Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar si distingue per l’utilizzo di tecnologie avanzate e l’approccio collaborativo nel trattamento delle malattie cardiache. L’integrazione tra innovazione e teamwork consente di offrire diagnosi più precise e interventi efficaci, migliorando la qualità dell’assistenza ai pazienti. Un impegno quotidiano volto a garantire cure moderne e affidabili nel campo della cardiologia.

L'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar punta con decisione sull'alta tecnologia e sul lavoro di squadra per potenziare la diagnosi e la cura delle malattie del cuore. Per garantire una precisione diagnostica superiore, gli esami eseguiti con la rivoluzionaria Tac "a conta fotonica".

