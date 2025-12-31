Almanacco | Mercoledì 31 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'ultimo giorno dell’anno, mercoledì 31 dicembre, segna il completamento del calendario gregoriano. In questa data si ricordano San Silvestro e il proverbio di dicembre, accompagnati dagli eventi storici che hanno segnato il passato. Tra questi, la proclamazione di fine ostilità da parte di Harry Truman nel 1946. Un’occasione per riflettere sui ricordi e i momenti importanti di questo giorno, tra tradizioni e storia.

Almanacco di oggi, 31 dicembre: un Capodanno fantasma - Chi non ama i festeggiamenti di Capodanno – e magari desidererebbe che la ricorrenza di stasera passasse il più presto possibile – invidierà i cittadini delle remote isole Kiribati, nel Pacifico. repubblica.it

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Mercoledì 31 dicembre Il Sole sorge alle 07:59/08:00 e tramonta alle 16:55/16:56. Il culmine è alle 12:28. Durata del giorno otto ore e cinquantasei minuti. La Luna sorge alle 1 - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.