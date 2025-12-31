Almanacco | Mercoledì 31 dicembre | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'ultimo giorno dell’anno, mercoledì 31 dicembre, segna il completamento del calendario gregoriano. In questa data si ricordano San Silvestro e il proverbio di dicembre, accompagnati dagli eventi storici che hanno segnato il passato. Tra questi, la proclamazione di fine ostilità da parte di Harry Truman nel 1946. Un’occasione per riflettere sui ricordi e i momenti importanti di questo giorno, tra tradizioni e storia.

Mercoledì 31 dicembre è il 365° ed ultimo giorno del calendario gregoriano.Santo del giorno: San SilvestroProverbio di DicembreLa neve alla finestra per San Silvestro, ogni oliva nel canestroAccadde oggi1946 – Il presidente statunitense Harry Truman proclama ufficialmente la fine delle ostilità. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

