Almanacco | Giobedì 1 Gennaio | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

L'1 gennaio segna l'inizio di un nuovo anno nel calendario gregoriano, con 364 giorni ancora da vivere. In questa data si ricordano eventi storici, compleanni di personaggi famosi, santi e proverbi legati alla giornata. Un'occasione per riflettere sulle radici culturali e tradizioni che accompagnano il primo giorno dell’anno. Qui trovi le principali curiosità e notizie di oggi, per conoscere meglio questa data.

Giovedì 1 Gennaio è il primo giorno del calendario gregoriano. Mancano 364 giorni alla fine dell'anno.Santo del giorno: Maria Santissima Madre di DioProverbio di GennaioTempo chiaro e dolce a Capodanno, assicura bel tempo tutto l'annoAccadde oggi1788 - Viene pubblicata la prima edizione del The.

