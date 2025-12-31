All’Infanzia giochi ripristinati Sostituite luci alla palestra Banti

Sono stati ripristinati i giochi all’area Infanzia di Villa Pacchiani e sono state sostituite le luci della palestra Banti, garantendo conformità alle normative di sicurezza e migliorando gli ambienti per bambini e attività sportive.

SANTA CROCE Ripristinati e adeguati a norma di legge i giochi dell'Infanzia di Villa Pacchiani e sostituite le luci dell'illuminazione della palestra Banti. A darne notizia, con un post su facebook, l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Santa Croce Enzo Oliveri. "I giochi della scuola dell'infanzia di villa Pacchiani tornano a essere fruibili dai bambini – scrive Oliveri – Approfittando della pausa natalizia della scuola, il Comune ha provveduto a ripristinare, a norma di legge, i 6 giochi del parco che provenivano dal trasferimento della scuola che fino allo scorso anno si trovava in via dei Mille.

