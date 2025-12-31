Allerta meteo per rischio ghiaccio a Firenze spargisale già in azione

Il Centro funzionale regionale ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio ghiaccio a Firenze e in tutta la Toscana, a partire dalla mezzanotte del 31 dicembre 2025. Le autorità hanno già predisposto interventi di salatura delle strade per garantire la sicurezza durante le condizioni meteorologiche avverse. È importante prestare attenzione alle eventuali variazioni del tempo e adottare le precauzioni necessarie durante le prossime ore.

Firenze, 31 dicembre 2025 – La Protezione Civile non va in vacanza neanche a Capodanno. Stamani il Centro funzionale regionale ha emesso, per la zona che riguarda anche Firenze, un'allerta meteo gialla dalla mezzanotte per rischio ghiaccio in tutta la Toscana, escluse le isole dell'Arcipelago. L'allerta si concluderà alle 12 del primo gennaio. Il Comune di Firenze si era mosso in via preventiva. Dalla sera di martedì 30 dicembre e anche nelle prime ore del 31 la Sala Operativa comunale ha attivato le misure necessarie per fronteggiare eventuali criticità legate al calo delle temperature. Nelle ultime ore alcuni tratti della viabilità cittadina sono stati trattati con mezzi spargisale, in particolare nelle zone più esposte al rischio di formazione di ghiaccio (ponti, lungarni e zone collinari); il Comune raccomanda comunque il rispetto delle norme comportamentali da adottare in caso di queste allerte sia per pedoni che veicoli a 2 o 4 ruote.

