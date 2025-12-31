Allerta e sicurezza Evangelisti FdI | In Emilia-Romagna servono standard regionali chiari

Evangelisti di Fratelli d’Italia sottolinea l’importanza di stabilire standard regionali definiti per l’allerta e la sicurezza in Emilia-Romagna. Ricorda che la tutela dei cittadini richiede un approccio uniforme e affidabile, evitando soluzioni temporanee o incoerenti. È fondamentale avere un quadro chiaro, verificabile e condiviso per garantire una comunicazione efficace e tempestiva in situazioni di emergenza.

