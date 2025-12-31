Allerta e sicurezza Evangelisti FdI | In Emilia-Romagna servono standard regionali chiari
Evangelisti di Fratelli d’Italia sottolinea l’importanza di stabilire standard regionali definiti per l’allerta e la sicurezza in Emilia-Romagna. Ricorda che la tutela dei cittadini richiede un approccio uniforme e affidabile, evitando soluzioni temporanee o incoerenti. È fondamentale avere un quadro chiaro, verificabile e condiviso per garantire una comunicazione efficace e tempestiva in situazioni di emergenza.
“La sicurezza dei cittadini non può essere affidata a soluzioni episodiche o disomogenee. Serve un quadro regionale chiaro, uniforme e verificabile sui sistemi di allerta e comunicazione alla popolazione”. Lo dichiara la presidente del gruppo Fratelli d’Italia in Assemblea legislativa. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Leggi anche: Allerta meteo in Emilia-Romagna: allerta rossa per fiumi, vento e piogge intense
Leggi anche: Allerta meteo in Emilia-Romagna: piogge incessanti, fiumi in piena e allerta rossa per Natale
Carenza personale sanitario. Evangelisti e Pizza (FdI): “Garantire condizioni dignitose e soluzioni per gli alloggi” - L’appello a seguito di alcuni casi di professionisti sanitari che hanno lasciato l’E- quotidianosanita.it
Evangelisti (Fdi), due progetti di legge su welfare per anziani - "Le politiche di assistenza e welfare per gli anziani, che coinvolgono milioni di famiglie italiane ed emiliano- ansa.it
Controlli veterinari e sistema di allerta europeo garantiscono la sicurezza del pesce che portiamo in tavola. Per consumarlo in modo sicuro ricordiamo di rispettare la catena del freddo, leggere le etichette e preferire pesce di piccole dimensioni, come il pesce - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.