Allarme in paese | vandalizzato il murales dedicato a Matteotti

Da padovaoggi.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, il murales dedicato a Matteotti a Ponte San Nicolò è stato vandalizzato, suscitando preoccupazione tra i residenti. L’episodio ha attirato l’attenzione della comunità e delle autorità, che stanno valutando le cause e le eventuali misure da adottare. Restano in corso indagini per identificare i responsabili e tutelare il patrimonio culturale locale.

Nella notte tra il 29 e il 30 dicembre un grave episodio ha creato apprensione nella comunità di Ponte San Nicolò. Spetterà ora ai carabinieri della locale stazione coordinati dal luogotenente Vincenzo Folliero capire se si è trattata di una bravata di cattivo gusto opera di qualche gruppo di. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

