Alla scoperta di Nietzsche prima di Nietzsche

Prima di diventare il filosofo noto come Nietzsche, Friedrich si appassionò profondamente alla cultura greca. La sua ammirazione per i valori e le idee dell’antichità influenzò il suo pensiero e il suo percorso intellettuale. Questa fase, ricca di entusiasmo e ricerche, rappresenta il punto di partenza per comprendere le origini del suo pensiero e il suo rapporto con la cultura classica.

«Mi innamoro sempre più della grecità. La disgrazia è che non ho alcun modello e che rischio di diventare pazzo per conto mio!». Nel 1870, Friedrich Nietzsche scriveva ad Erwin Rohde delle sue lezioni all'Università di Basilea: perché prima di definirsi l'Anticristo e di diventare il «bizzarro eremita di Sils Maria», dal 1869 al 1879 era stato professore di filologia classica all'Università di Basilea. Estraneo, indifferente e insofferente nei confronti dei suoi colleghi («persino i piaceri dei monti, del bosco e del lago mi vengono sciupati dalla plebecula dei miei compagni di lavoro»), Nietzsche tenta di «rappresentare la parte di un passabile maestro di scuola».

Stasera, nonostante la pioggia, è stata scoperta la statua che raffigura Friedrich Nietzsche, filosofo che visitò la Sicilia nel 1882 e che, proprio tra questi luoghi, trovò suggestioni e ispirazioni profonde. L’opera, realizzata dal maestro Vito Giuffrida, è stata colloc - facebook.com facebook

