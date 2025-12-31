Alla lotteria del tax credit di Giuli nel 2025 ha vinto Mussolini con 13,6 milioni di euro M il figlio del secolo in testa alla classifica

Nel 2025, la lotteria del tax credit di Giuli ha premiato Mussolini con 13,6 milioni di euro, risultando al primo posto nella classifica. Anche se oggetto di controversie politiche, il finanziamento è stato assegnato al produttore The Apartment Pictures, appartenente al gruppo Fremantle. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti, evidenziando il dibattito sulla destinazione di risorse pubbliche per progetti culturali e storici.

È stato Mussolini a sbancare il tax credit 2025 del ministero della Cultura di Alessandro Giuli. Anche se contestatissimo proprio dal centrodestra il duce ritratto nei libri di Antonio Scurati impersonificato nella serie tv Sky, « M il figlio del secolo » da Luca Marinelli ha ottenuto 13 milioni e 613 mila euro di tax credit di cui ha beneficiato il produttore The Apartment pictures, che appartiene al gruppo Freemantle. Il Mussolini di Scurati e Marinelli ha battuto tutti gli altri quest’anno a leggere tutti i decreti di concessione definitiva del tax credit pubblicati proprio dal Mic a partire dal mese di gennaio. 🔗 Leggi su Open.online

