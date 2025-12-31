Marco Liorni conduce il tradizionale spettacolo di Rai 1,

M usica fino a tarda notte e decine di cantanti pronti a festeggiare sul palco. È tutto pronto per L’anno che verrà 2026, lo spettacolo di Rai 1 che saluterà il 2025. L’appuntamento è per stasera alle 21.00, in diretta dal lungomare di Catanzaro, subito dopo il tradizionale messaggio di fine anno del Presidente Sergio Mattarella. A condurre la serata Marco Liorni, al suo secondo anno consecutivo. Serena Brancale conquista Pechino con una lezione di barese: fan cinesi alle prese con «scìamanin» X Leggi anche › Marco Liorni e il post commosso per la figlia all’esame di maturità L’anno che verrà 2026 su Rai 1: cantanti e ospiti in scaletta per il Capodanno a Catanzaro. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alla conduzione del tradizionale show a suon di musica c'è Marco Liorni, con Nina Zilli inviata speciale in Calabria

Leggi anche: Rai, ecco dove si terrà il concerto di Capodanno, alla conduzione Marco Liorni

Leggi anche: Boom per L’Eredità di Marco Liorni: la Rai premia il game show con una versione del sabato sera

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Alla Camera al tradizionale concerto di Natale nel contesto della maratona Rai-Telethon per la ricerca e la cura delle malattie genetiche rare. Ringrazio Eleonora Daniele per la conduzione e la cantante Cecille, il Coro dell’Associazione Nazionale Alpini di Mil - facebook.com facebook