Alla Christmas Cup Esordienti Grosseto che belle soddisfazioni

La seconda edizione della Grosseto Christmas Cup, torneo dedicato alla categoria Esordienti, si è svolta a Paganico, offrendo un’importante opportunità di confronto e crescita per i giovani atleti. Un evento che ha riscosso soddisfazione tra partecipanti e organizzatori, confermando l’impegno della comunità sportiva locale nel promuovere il calcio giovanile con professionalità e passione.

Grande successo per la seconda edizione del torneo riservato alla categoria Esordienti " Grosseto Christmas Cup " che si è svolto a Paganico. Una bella iniziativa per la manifestazione organizzata dall' Unione Sportiva Paganico che, in collaborazione con la società SPE, ha visto la presenza delle categorie under 12 (2013 e 2014 pro) e under 13 (2014 e 2015 pro). Hanno preso parte alla manifestazione le formazioni dell' Us Grosseto, Pro Soccer Lab, Nuova Grosseto Barbanella, Perugia, Frosinone, Mazzola Valdarbia, Giovanile Amiata, Sambenedettese, del San Vincenzo e Asd Colli. Gli eventi si sono svolti presso l'impianto "Uzzielli" di Paganico.

