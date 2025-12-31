Ali Abruzzo cresce | 41 Comuni iscritti percentuale di adesione migliore d’Italia
L'Abruzzo si distingue nel panorama nazionale per l'incremento delle autonomie locali, con 41 comuni iscritti al progetto Ali Abruzzo nel 2025, di cui cinque nuove adesioni. La regione registra la più alta percentuale di adesione in Italia, evidenziando un trend positivo verso l'autonomia e l'efficienza amministrativa a livello locale. Un dato che riflette l'impegno delle amministrazioni abruzzesi nel rafforzare il ruolo delle comunità sul territorio.
Autonomie locali Abruzzo in crescita, con 41 comuni iscritti (cinque le new entry nel 2025), nel 2025 registra la più alta percentuale di adesione a livello nazionale.L'anno è stato ricco di attività e iniziative. Il presidente Angelo Radica cita a tal proposito "la difesa delle aree interne, le.
