Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione
Alfonso Signorini, noto conduttore televisivo, si trova sotto indagine presso la Procura di Milano per presunte accuse di violenza sessuale ed estorsione. L'inchiesta si basa su un esposto presentato dall'ex concorrente del 'Grande Fratello', Antonio Medugno. La vicenda è attualmente oggetto di approfondimenti giudiziari, mentre tutte le parti coinvolte sono state chiamate a chiarire i fatti.
AGI - Alfonso Signorini è indagato dalla Procura di Milano per violenza sessuale ed estorsione sulla base dell'esposto presentato nei giorni scorsi dall'ex concorrente del 'Grande Fratello' Antonio Medugno. La conferma arriva all'AGI da fonti investigative. Si tratta di un passaggio atteso per far scattare gli accertamenti sul racconto di Medugno che saranno coordinati dalla procuratrice Letizia Mannella. Solo ieri, il conduttore si era autosospeso da Mediaset, dopo le polemiche seguite alle dichiarazioni di Fabrizio Corona sul presunto "sistema" per la selezione dei concorrenti del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Agi.it
