Alfonso Signorini indagato a Milano per violenza sessuale ed estorsione | coinvolto Antonio Medugno

Alfonso Signorini è stato iscritto nel registro degli indagati a Milano, nell’ambito di un’indagine per violenza sessuale ed estorsione, avviata dopo una denuncia presentata da Antonio Medugno. Mediaset ha accolto la sua autosospensione in attesa di ulteriori sviluppi. La vicenda coinvolge anche il modello e tiktoker napoletano, e le autorità stanno approfondendo i fatti per fare chiarezza sulla posizione di Signorini.

Il conduttore del Grande Fratello Vip è sotto inchiesta dopo la denuncia del modello e tiktoker napoletano; Mediaset accoglie l'autosospensione in attesa degli sviluppi Indagine per violenza sessuale ed estorsione Alfonso Signorini è indagato dalla Procura della Repubblica di Milano per violenza sessuale ed estorsione. L'iscrizione nel registro degli indagati è stata disposta dal sostituto .

