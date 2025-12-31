Alfonso Signorini e la strategia dietro le accuse di Antonio Medugno | Come si proponeva per fare carriera in Tv | i messaggi quando non lo chiamava più

Alfonso Signorini e Antonio Medugno sono al centro di un’inchiesta che coinvolge accuse e strategie comunicative. L’avvocato Domenico Aiello, nominato da Signorini per assistere nella vicenda, commenta il caso e parla di un’“etica della monnezza”. Questa analisi rivela le dinamiche dietro le relazioni e le strategie di carriera nel mondo televisivo, offrendo uno sguardo sobrio e dettagliato sulla vicenda.

Parla di «etica della monnezza» l’avvocato Domenico Aiello, fresco di nomina da parte di Alfonso Signorini che lo ha scelto per farsi assistere nell’inchiesta. Il conduttore è indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di Antonio Modugno. Ma è anche «parte lesa» in quella sulla diffusione illegittima di conversazioni personali e immagini a contenuto sessualmente esplicito per cui è accusato Fabrizio Corona. La scelta del conduttore punta a due nomi di peso del foro di Milano, visto che accanto ad Aiello ci sarà anche Daniela Missaglia, già avvocata di Nina Moric. Parlano gli avvocati di Corona e Signorini. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Alfonso Signorini indagato dopo la denuncia dell’ex GF Antonio Medugno: le accuse sono gravissime Leggi anche: L’ex GF Antonio Medugno denuncia Alfonso Signorini. Le accuse: violenza sessuale ed estorsione La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Alfonso Signorini e la strategia dietro le accuse di Antonio Medugno: «Come si proponeva per fare carriera in Tv: i messaggi quando non lo chiamava più; Caso Signorini, l’analisi dei numeri: cosa è successo ai profili di Fabrizio Corona; Mario Adinolfi consiglia Alfonso Signorini dopo lo scandalo, collabora per scoperchiare il marcio della tv; Caso Signorini e le chat, il messaggio di Mario Adinolfi: Cambia strategia. Alfonso Signorini ha chiuso Instagram: cosa c’è davvero dietro la decisione del conduttore - Alfonso Signorini chiude Instagram dopo il caso Corona: tra accuse, pressione mediatica e sofferenza personale, ecco cosa sta succedendo davvero ... quilink.it

