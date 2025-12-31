Alfonso Signorini è indagato per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di Antonio Medugno

La Procura di Milano ha avviato un’indagine nei confronti di Alfonso Signorini, accusato di violenza sessuale ed estorsione, a seguito della denuncia di Antonio Medugno. Gli avvocati del conduttore affermano di essere tranquilli, sottolineando che dimostreranno l’insussistenza delle accuse e che Medugno si è spesso proposto in modo insistente per ottenere visibilità in televisione.

