La Procura di Milano ha avviato un’indagine nei confronti di Alfonso Signorini, accusato di violenza sessuale ed estorsione. La notizia è attualmente al vaglio delle autorità giudiziarie, che stanno approfondendo i fatti per chiarire eventuali responsabilità. Signorini, figura nota nel panorama televisivo, si trova ora al centro di un procedimento legale che sarà seguito con attenzione.

La Procura di Milano ha aperto un’indagine nei confronti di Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione. L’iscrizione nel registro degli indagati è avvenuta dopo la querela presentata il 24 dicembre da Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello, ed è definita dagli inquirenti un atto dovuto per consentire gli accertamenti sul racconto del denunciante. L’indagine è in una fase iniziale e non implica una valutazione di colpevolezza. L’inchiesta è coordinata dalla procuratrice aggiunta Letizia Mannella insieme al pubblico ministero Alessandro Gobbis, nell’ambito del dipartimento che si occupa della tutela delle fasce deboli. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Alfonso Signorini è indagato per estorsione e violenza sessuale

Leggi anche: Alfonso Signorini indagato per estorsione e violenza sessuale

Leggi anche: Alfonso Signorini indagato per violenza sessuale ed estorsione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Alfonso Signorini è indagato per violenza sessuale ed estorsione; Alfonso Signorini come sta dopo le accuse? Corona è indagato lui no | parla il legale del conduttore; Alfonso Signorini è indagato per estorsione e violenza sessuale Il legale del conduttore | accusa balorda; Alfonso Signorini | chi è Antonio Medugno il modello che l’ha denunciato.

Alfonso Signorini indagato a Milano per violenza sessuale ed estorsione dopo la denuncia di Antonio Medugno - La decisione della Procura in seguito alla denuncia presentata nei giorni scorsi dall'ex concorrente del Grande Fratello. milano.corriere.it