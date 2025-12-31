Nel 2025, Alessandro Michieletto si è affermato come il miglior pallavolista al mondo, grazie alle sue prestazioni con la nazionale italiana e alla vittoria ai Mondiali di volley maschile. Volleyball World ha riconosciuto il suo ruolo di grande protagonista in questa stagione, consolidando la posizione dell’Italia tra le nazioni di vertice nel panorama internazionale.

Alessandro Michieletto è stato grande protagonista con la maglia della Nazionale durante il 2025, contribuendo alla conquista dei Mondiali di volley maschile. L’Italia ha trionfato a Manila (Filippine) al termine di una splendida cavalcata, svoltata dopo il ko rimediato contro il Belgio nella fase a gironi e culminata con il successo contro la Polonia in semifinale e l’affermazione contro la Bulgaria nell’atto conclusivo, riuscendo così a confermarsi sul trono iridato. Lo schiacciatore ha fatto più volte la differenza, fornendo un impeccabile contributo in ricezione e offrendo grande sostanza in fase offensiva: un martello completo e a tutto tondo, che ha garantito continuità e solidità al gruppo guidato dal CT Fefé De Giorgi e che è stato anche premiato come MVP della rassegna iridata. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Alessandro Michieletto miglior pallavolista al mondo nel 2025! L’incoronazione di Volleyball World e gli italiani in classifica

Leggi anche: I 50 migliori hotel al mondo del 2025: quali sono gli italiani in classifica

Leggi anche: Volley, gli italiani che giocheranno all’estero nella stagione 2025-2026. Il miglior opposto del mondo sarà in Siberia…

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Velasco e De Giorgi: il cielo è azzurro sopra il volley mondiale · Pallavolo; Trento, Perugia e Verona continuano la cavalcata in Superlega: Michieletto, Sani e Giannelli brillanti; A Santo Stefano in campo contro Trento: la Monza ospita i campioni d’Italia; Un anno fantastico La pallavolo italiana ha dominato ovunque.

Alessandro Michieletto miglior pallavolista al mondo nel 2025! L’incoronazione di Volleyball World e gli italiani in classifica - Alessandro Michieletto è stato grande protagonista con la maglia della Nazionale durante il 2025, contribuendo alla conquista dei Mondiali di volley ... oasport.it

Alessandro Michieletto, chi è l'oro ai Mondiali di Pallavolo 2025: il papà ex pallavolista, la fidanzata e la passione per il calcio - La carriera di Alessandro Michieletto prende il via nel 2015, quando debutta in Serie D con la Trentino Volley. leggo.it

Alessandro Michieletto, chi è l'oro ai Mondiali di Pallavolo 2025: il papà ex pallavolista, la fidanzata e la passione per il calcio - A soli 23 anni, ha conquistato con la nazionale italiana la medaglia d'oro ai Mondiali di Pallavolo 2025. leggo.it

VolleyballWorld ha deciso Il miglior pallavolista del 2025 è italiano È Alessandro Michieletto, campione d’Italia e del Mondo Come peraltro era già stato certificato al Mondiale a Manila E questa è la Top Ten Bottolo e Romanó ci sarebbero stati eh Ma si sa, qu - facebook.com facebook

Quarterfinal Match Alessandro Michieletto vs Monza 3 SETS Total: 15 Attack: 12/22 Block: 0 Ace: 3 #CoppaItalia #DelMonteCoppa #Superlega #pallavolo #volleyball x.com