Alessandro Matri accusato di aver bestemmiato Interviene la moglie Federica Nargi che zittisce i followers | Ha detto ‘zio’ siete pesantissimi
Federica Nargi interviene per difendere Alessandro Matri dopo le accuse di bestemmia sui social. La showgirl risponde ai followers, sottolineando che il marito avrebbe semplicemente detto “zio”, invitandoli a non esagerare. La vicenda ha suscitato reazioni sui social, ma Nargi si mostra ferma nel difendere il suo compagno, invitando a evitare fraintendimenti e accuse infondate.
“Siete pesantissimi”. Federica Nargi non ci sta e difende Alessandro Matri sui social. Il marito della ex velina è stato accusato dai followers di aver bestemmiato. Il post ‘incriminato’ risale a ieri, 30 dicembre. La famiglia Nargi-Matri ha deciso di passare gli ultimi giorni del 2025 alle Maldive, come testimoniano le foto pubblicate dalla showgirl su Instagram. In un video, la coppia è ritratta mentre tenta una presa alla “Dirty Dancing”. La reazione di Matri ha diviso il web. Il calciatore, che esclama “po*co zio”, è stato accusato dagli utenti di aver bestemmiato. “ Sbaglio oppure ho sentito una bestemmia? Non ho capito bene” ha scritto una persona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
