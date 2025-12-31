Alessandro Garbagna | Imitavo gli attori in cameretta ora conquisto Broadway

Alessandro Garbagna, originario di Pavia, ha iniziato la sua passione per la recitazione imitando gli attori nelle camerette di casa. Crescendo, ha coltivato il suo talento e oggi si prepara a calcare il prestigioso palcoscenico di Broadway, portando avanti il suo percorso artistico con dedizione e determinazione.

Pavia – Da piccolo guardava le serie tv e imitava gli attori. Nelle vene di Alessandro Garbagna scorre arte, non resiste al fascino del palcoscenico, ma non si accontenta di un palco qualunque, punta a quello di Broadway. La sua passione è il musical. Ma se non sei un figlio d'arte come puoi comunicare a un genitore che vuoi fare l'attore? Difficile. Così il 24enne pavese doc si è prima diplomato al liceo scientifico Taramelli, la laurea in Economia e management internazionale alla Bocconi, poi ha spiccato il volo. Dalla Bocconi a Broadway . " Dopo la triennale non ce la facevo più – confessa Alessandro –.

