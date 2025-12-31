Albino stretta sulle rapine agli adolescenti | individuati altri responsabili
I carabinieri di Clusone proseguono le indagini sulle rapine rivolte a adolescenti ad Albino. Dopo l’intervento di venerdì, sono stati individuati altri responsabili appartenenti a un gruppo di giovani. Le forze dell’ordine continuano a monitorare la situazione per garantire maggiore sicurezza nel territorio della Val Seriana.
Albino. Dopo l’intervento di venerdì pomeriggio, i carabinieri della Compagnia di Clusone continuano a stringere il cerchio attorno a un gruppo di giovani che si è reso protagonista nell’ultimo periodo di alcune rapine ai danni di adolescenti sul territorio della Val Seriana e in particolare nel comune di Albino. Il caso più recente, come detto, è quello del 26 dicembre al Val Seriana Centre quando una decina di adolescenti avevano accerchiato e costretto due coetanei a consegnare il denaro in loro possesso, cinquanta euro in tutto, con minacce verbali e alludendo che avrebbero potuto passare ad atti violenti con coltelli e lame nascoste nelle tasche. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
