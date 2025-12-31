Alberto Trentini tante iniziative per chiederne la liberazione | forse bisognerebbe fare come la Francia

Alberto Trentini è al centro di diverse iniziative per chiedere la sua liberazione. La vicenda, ampiamente riportata dal giornalista Estefano Tamburrini, riguarda le difficoltà di un attivista coinvolto nelle questioni dei diritti umani in Venezuela. La situazione solleva interrogativi sulla tutela delle libertà individuali e sulla necessità di interventi internazionali, come quelli adottati da altri paesi, per garantire giustizia e rispetto dei diritti fondamentali.

Le lettrici e i lettori del Fatto conoscono nel dettaglio la triste vicenda di Alberto Trentini, perché hanno letto le cronache di Estefano Tamburrini, giornalista italo-venezuelano, profondo conoscitore di ogni vicenda del Venezuela di Maduro, instancabile difensore dei diritti umani e civili. Alberto, cooperante veneziano, è in carcere da oltre 400 giorni, ha appena trascorso il suo secondo Natale in carcere, si appresta a salutare il nuovo anno dalla galera di El Rodeo, uno dei peggiori esistenti in quel paese. La mamma, Armanda Colusso Trentini, assistita minuto per minuto da Alessandra Ballerini che difende anche le famiglie Regeni, Paciolla, Rocchelli, continua a lanciare appelli alle istituzioni, al governo, ai media affinché Alberto non sia dimenticato in carcere, archiviato dalla politica e dalla memoria collettiva. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

