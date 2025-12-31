Al via Napoli capitale europea dello sport Acceleriamo per Maradona e Palaeventi

Napoli si prepara ad accogliere l’iniziativa “Acceleriamo per Maradona e Palaeventi”, che mira a valorizzare lo sport come strumento di coesione sociale e sviluppo urbano. Questa iniziativa coinvolge diverse attività e progetti, sottolineando l’importanza dello sport come servizio pubblico e risorsa per la città. Un’occasione per rafforzare il ruolo dello sport nella rigenerazione urbana e nel miglioramento della qualità della vita dei cittadini.

NAPOLI – Non un semplice cartellone di eventi, ma una vera dichiarazione d'intenti: lo sport come servizio pubblico, infrastruttura sociale e leva di rigenerazione urbana. Così Napoli inaugura il suo 2026 da Capitale Europea dello Sport, come racconta Marco Caiazzo su Repubblica Napoli, attraverso un programma che intreccia grandi manifestazioni internazionali e interventi strutturali diffusi nei quartieri cittadini. La presentazione ufficiale si è svolta ieri al Maschio Angioino, alla presenza delle istituzioni cittadine, del Coni e dell'Aces.

