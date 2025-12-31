Ai domiciliari per Codice Rosso ma vuol fare l’influencer La fuga dopo la balla ai carabinieri | come si è fatto scoprire

Un giovane agli arresti domiciliari per un procedimento legato al Codice Rosso ha tentato di aggirare le restrizioni fingendo di dover andare in ospedale. Tuttavia, il suo tentativo di fuga e la bugia ai carabinieri sono stati scoperti rapidamente. Questa vicenda mette in evidenza come, anche con buone intenzioni, le azioni possono essere facilmente individuate quando si tenta di eludere le regole.

La scusa era che doveva andare in ospedale perché stava male, ma il piano dell'aspirante influencer agli arresti domiciliari faceva acqua da tutte le parti sin dalle prime battute. Un 36enne di Cirò Marina arrestato per reati di Codice Rosso ha contattato il 26 dicembre la Centrale operativa dei Carabinieri. Ai militari ha spiegato di doversi allontanare urgentemente dall'abitazione a causa di un malore. L'uomo aveva specificato che si stava dirigendo verso l'ospedale di Crotone a bordo di un'ambulanza. Nessuna traccia di accesso in ospedale: scatta la denuncia. I militari dell'Arma, però, lo hanno scoperto poco dopo impegnato in una diretta video su TikTok: prima all'interno di un'auto, poi mentre camminava tranquillamente per le strade del centro di Crotone.

