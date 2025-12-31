Agropoli vasto incendio in località Moio | vigili del fuoco sul posto

A Agropoli, in località Moio, un incendio di grandi dimensioni ha interessato l’area. Le condizioni del vento hanno contribuito alla diffusione delle fiamme, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono presenti le forze di soccorso per contenere l’incendio e valutare i danni. La situazione è sotto monitoraggio per garantire la sicurezza dell’area e delle persone coinvolte.

Un incendio di ampie proporzioni si è sviluppato ad Agropoli in località Moio. La propagazione del fronte del fuoco è stata favorita dall'azione del vento presente nell'area. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza. 🔗 Leggi su Salernotoday.itImmagine generica

