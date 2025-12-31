Agropoli vasto incendio in località Moio | vigili del fuoco sul posto

A Agropoli, in località Moio, un incendio di grandi dimensioni ha interessato l’area. Le condizioni del vento hanno contribuito alla diffusione delle fiamme, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono presenti le forze di soccorso per contenere l’incendio e valutare i danni. La situazione è sotto monitoraggio per garantire la sicurezza dell’area e delle persone coinvolte.

I VIDEO - Vasto incendio alle spalle della stazione ferroviaria di Agropoli - Un incendio di vaste proporzioni è divampato alle spalle della stazione ferroviaria di Agropoli, in provincia ... rainews.it

Incendio tra le colline di Castellabate e Agropoli: in azione protezione civile e vigili del fuoco - Un vasto incendio è divampato nel pomeriggio di ieri tra le località Cerrine e Tresino, al confine tra i territori di Castellabate e Agropoli, interessando un’area vicina ad una già colpita nei giorni ... ilmattino.it

