Agriturismi molto vicini al sold out C’è pure il trekking abbinato al pasto

Gli agriturismi e ristoranti dell'entroterra stanno per raggiungere il sold out per il Cenone di San Silvestro. Molti locali sono ormai vicini alla completezza, offrendo anche escursioni di trekking abbinate ai pasti. È consigliabile prenotare al più presto per assicurarsi un posto in questa occasione speciale, vivendo un'esperienza autentica tra natura e tradizione.

Per il Cenone di San Silvestro nell’entroterra in agriturismi e ristoranti mancano pochi posti per il tutto esaurito. Per chi si organizza all’ultimo minuto rimane ancora qualche tavolo da prenotare il prima possibile, complice anche qualche disdetta a causa dell’ influenza. Ad Apecchio l’Agriturismo Le Ciocche ha gli ultimi posti da riservare: "Si comincia con tantissimi antipasti -racconta il titolare Alessio Scardacchi- e lenticchie e cotechino. Poi passatelli ai porcini e ravioli con pancetta, pendolini e scaglie di grana per concludere con spalla di maiale al forno, il cinghiale in umido e il pollo alla cacciatora. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Agriturismi molto vicini al sold out. C’è pure il trekking abbinato al pasto Leggi anche: Coldiretti, week-end sold out negli agriturismi: autunno all’insegna di tartufi, castagne e funghi Leggi anche: Ucraina, Trump: “Molto vicini ad accordo”. Zelensky: “Intesa al 90%” – La diretta La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Agriturismi sold out a Capodanno: Non solo per il cenone, tanti pernottano. Saremo stati molto bravi Oggi in agriturismo e' arrivato Babbo Natale con la sua Elfa - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.