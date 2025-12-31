Aggressione fuori dalla discoteca a Sestriere | due uomini accoltellati gli autori sono fuggiti

Da torinotoday.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte di venerdì 26 dicembre 2025, due turisti stranieri di 22 e 31 anni sono stati feriti con coltellate nel parcheggio vicino alla discoteca Tabata di Sestriere. L’aggressione, avvenuta in strada, ha portato alla fuga degli autori. Le forze dell’ordine stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto e cercano testimoni per ricostruire l’evento.

Nella notte di venerdì 26 dicembre 2025 due turisti stranieri di 22 e 31 anni sono stati accoltellati in strada, nel parcheggio vicino alla discoteca Tabata di via Europa a Sestriere. Secondo alcuni testimoni poco prima avevano avuto un'accesa discussione con altri avventori all'interno del. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

aggressione fuori dalla discoteca a sestriere due uomini accoltellati gli autori sono fuggiti

© Torinotoday.it - Aggressione fuori dalla discoteca a Sestriere: due uomini accoltellati, gli autori sono fuggiti

Leggi anche: Lite e aggressione: un uomo picchiato in un fast food. Gli autori sono due giovanissimi

Leggi anche: Quegli uomini che non vogliono uccidere (o picchiare) le donne: dentro un Centro per uomini autori e potenziali autori di violenza di genere: «Mi sono riconosciuto in un film» – Il video

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Aggressione fuori dalla discoteca a Sestriere: due uomini accoltellati, gli autori sono fuggiti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.