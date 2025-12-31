Aggressione fuori dalla discoteca a Sestriere | due uomini accoltellati gli autori sono fuggiti

Nella notte di venerdì 26 dicembre 2025, due turisti stranieri di 22 e 31 anni sono stati feriti con coltellate nel parcheggio vicino alla discoteca Tabata di Sestriere. L’aggressione, avvenuta in strada, ha portato alla fuga degli autori. Le forze dell’ordine stanno approfondendo le circostanze dell’accaduto e cercano testimoni per ricostruire l’evento.

