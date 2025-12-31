Aggredito da un pitbull | la moglie accoltella il cane dramma a Roma

Un episodio grave si è verificato a Capena, in provincia di Roma, nella notte del 30 dicembre 2025. Un uomo è stato ferito in modo serio durante un'aggressione da parte del suo cane di razza pitbull all’interno della propria abitazione. La moglie, intervenuta per difenderlo, ha colpito il cane con un coltello. L’accaduto ha suscitato attenzione sulla gestione degli animali domestici e sulla sicurezza in ambito familiare.

Un uomo è stato gravemente ferito dal proprio cane di razza pitbull nella sua abitazione a Capena, in provincia di Roma, la notte del 30 dicembre 2025. Trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Andrea della Capitale, le sue condizioni sono serie ma non è in pericolo di vita.Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri della stazione locale, intervenuti dopo una chiamata al 112, l'aggressione è avvenuta all'interno della casa. L'animale ha improvvisamente attaccato il proprietario, mordendolo ripetutamente. Solo l'intervento tempestivo della moglie ha permesso di fermare la furia del cane: la donna, armata di un coltello da cucina, ha colpito mortalmente il pitbull, liberando il marito dalla morsa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Aggredito da un pitbull: la moglie accoltella il cane, dramma a Roma Leggi anche: Pitbull aggredisce il padrone in casa, la moglie uccide il cane con un coltello da cucina e lo salva. E' accaduto a Roma Leggi anche: Donna uccide pitbull a coltellate, il cane aveva aggredito il marito e non mollava la presa Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Pitbull aggredisce il padrone, la moglie uccide il cane e lo salva; Accoltella una donna e investe un uomo in Israele, entrambi uccisi: neutralizzato. Pitbull attacca il suo padrone in casa: la moglie uccide il cane a coltellate e lo salva - Tragedia nella provincia di Roma dove un cane ha aggredito il padrone: per salvargli la vita, la moglie si è vista costretta ad accoltellare e uccidere ... fanpage.it

Roma, aggredito dal suo pitbull: salvato della moglie che uccide il cane - Lo ha salvato la moglie che ha ucciso il cane che stava sbranando il marito. livesicilia.it

Tragedia sfiorata a Capena, pitbull aggredisce il padrone in casa: la moglie interviene, salva il marito e uccide il cane - Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è rimasto ferito in modo grave ma la prontezza della moglie ha evitato il peggio ... affaritaliani.it

La vita in diretta. . Un solo morso fatale dal pitbull di famiglia: questo il risultato dell’autopsia sulla piccola Giulia, di appena nove mesi, morta lo scorso febbraio ad Acerra. Il cane, rivela la perizia depositata in procura, non avrebbe aggredito la bimba per uccid - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.